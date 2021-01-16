طرابلس 03 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 16 يناير 2021 م واسأيد مجلس الأمن الدولي تعيين السلوفاكي يان كوبيتش مبعوثًا دوليًا جديدًا إلى ليبيا، خلفًا للبناني غسان سلامة الذي استقال مطلع مارس 2020 لأسباب صحية.وعمل كوبيتش (68 عامًا) أميناً عاماً لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا بين 1999 و2005، ثم وزيرًا لخارجية بلاده بين 2006 و2009 ، وترأس البعثة الأممية في أفغانستان 2011 و2015 ثم في العراق 2015 و2018، وفي عام 2019 عمل منسقًا خاصًا للبنان.وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد اقترح اسم كوبيتش مؤخرًا على مجلس الأمن بعد اعتذار المرشح السابق البلغاري نيكولاي ملادينوف في نهاية ديسمبر 2020 لأسباب عائلية.// انتهى //09:14ت م0011