القاهرة 03 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 16 يناير 2021 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم تأكيد وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط تخصيص 7ر12 مليار جنيه في العام المالي الحالي لمشروعات التحول التدريجي إلى "مصر الرقمية" بما يؤكد حرص الحكومة على تعزيز الخطوات التنفيذية لتعميم آليات التحصيل الإلكتروني كبديل للطرق التقليدية لدفع الخدمات الحكومية.وسلطت الضوء على إعلان قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير ثلاث طائرات دون طيار "مفخخة" أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران من محافظة الحديدة باتجاه المملكة.ونشرت صحف القاهرة إعلان المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري بدء عملية تبادل أسرى مع قوات حكومة الوفاق، وتأكيده أن القوات المسلحة تعمل على تجهيز وحدات خاصة لمحاربة الإرهاب.وتناقلت تأكيد رئيس مفوضية الحدود بالسودان معاذ تنقو، أن بلاده لن تتفاوض مطلقاً بشأن وضع علامات حدودية مع إثيوبيا باعتبارها مثبته بعلامات مسنودة بالقانون الدولي وباعتراف إثيوبيا نفسها.وأنبأت صحف مصر عن ارتفاع عدد قتلى زلزال جزيرة سولاويسي الإندونيسية إلى 35 شخص إضافة إلى 637 مصابًا .// انتهى //09:39ت م0013