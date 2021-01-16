بيروت 03 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 16 يناير 2021 م واساهتمت غالبية الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بحالة الهلع التي أصابت البلاد بعد وصول عدد الإصابات اليومية بفيروس جائحة كورونا كوفيد 19 رقمًا قياسيًا جديدًا بلغ 6154 إصابة، فيما واصل عدد الوَفَيَات بالصعود مشكلا الهاجس الأكبر إذ سجلت أمس 44 وفاة.وفي السياق عرضت للإقرار مجلس النواب اللبناني القانون الخاص للاستخدام الطارئ للقاحات بما يطلق العد العكسي لانضمام لبنان إلى الدول التي باشرت عمليات التلقيح.وأخبرت صحف بيروت عن استئناف شركة طيران سورية مشمولة بعقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للخزانة الأمريكية تسيير رحلاتها الجوية بين بيروت ومدينة حلب.وتحدثت عن إدراج الاتحاد الأوروبي لوزير الخارجية السوري فيصل المقداد على لائحة العقوبات التي تستهدف النظام السوري ليرتفع عدد المسؤولين السوريين المدرجين إلى 289.فلسطينيا لفتت صحف لبنان النظر إلى إعلان الرئاسة تنظيم انتخابات عامة هي الأولى منذ نحو 15 عامًا في شهري مايو ويوليو من العام الحالي.// انتهى //11:57ت م0017