بغداد 03 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 16 يناير 2021 م واسأبرزت الصحفُ العراقية الصادرة اليوم توجهَ البرلمان نحو تشريع حزمة من القوانين الرادعة لكل من يحرض على الإرهاب والتطرف، من بينها قانون السلم المجتمعي، منوهة بتشكيل لجنة برلمانية للتعايش من 11 عضوا يمثلون مختلف المكونات بالبلاد.وعرجت صحف بغداد على دعوة الرئاسات العراقية الأربع" رئاسات الجمهورية والوزراء ومجلس النواب والقضاء الأعلى" في اجتماعها أمس الأول لمجلس النواب إلى الإسراع بتشريع قانون المحكمة الاتحادية استعداداً لإجراء الانتخابات المبكرة بموعدها المعلن في السادس من يونيوالمقبل، مبرزة في هذا المجال تأكيد مفوضية الانتخابات خلال الاجتماع استعدادها لإجرائها في الموعد المعلن، بعد استكمال التسجيل البايومتري لجميع العراقيين الذين يحق لهم الانتخاب .ونوهت بأهمية التنسيق مع المنظمات الدولية لضمان رقابة أممية فاعلة للانتخابات.وتناولت صحف العراق الدعوات الموجهة للعراقيين للمشاركة بفاعلية لاختيار ممثليهم، وعدم الالتفات للأصوات التي تدعو لمقاطعة الانتخابات.// انتهى //11:59ت م0018