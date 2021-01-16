الخرطوم 03 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 16 يناير 2021 م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، تأكيد مجلس السيادة السوداني أن الجيش لن ينسحب من المناطق المستردة بمنطقة الفشقة المتاخمة للحدود مع إثيوبيا.وأشارت إلى منع السلطات الإثيوبية السفير السوداني في أديس أبابا من التحدث لوسائل الإعلام بخصوص الخلاف الحدودي مع الخرطوم.وأخبرت صحف الخرطوم عن مشاركة السودان في اجتماع دعت له وزارة الطاقة الأمريكية، عقد عبر تقنية الفيديو، حيث رحب وزير الطاقة السوداني خيري عبدالرحمن بمبادرة الربط الكهربائي الإقليمي.وأولت اهتمامات بوصول وفد طبي سعودي إلى الخرطوم أمس لأجل إجراء عمليات عيون في إطار برنامج مكافحة العمى.ونقلت صحفُ السودان عن وزير الإعلام والثقافة اليمني معمر الإيراني: ارتكاب مليشيا الحوثي الإرهابي إعدامات ميدانية بحق مدنيين بعد اقتحامهم بلدات الحميمة بمحافظة تعز.// انتهى //13:04ت م0025