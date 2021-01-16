الجزائر 03 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 16 يناير 2021 م واسأبرزت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم وصول وزير الخارجية الجزائري صبري بوقدوم، أمس إلى كينيا، المحطة الرابعة في جولته الإفريقية التي شملت جنوب إفريقيا وأنغولا ومملكة ليسوتو، مشيرة إلى استقباله من طرف الرئيس الكيني أوهورو كينياتا الذي نقل له رسالة من الرئيس عبد المجيد تبون.وتناقلت قرار الحكومة تمديد إجراء الحجر الجزئي المنزلي في 29 محافظة من بينها الجزائر العاصمة، لمدة 15 يوما ابتداءً من اليوم، وذلك من الساعة الثامنة مساء إلى الخامسة من صباح اليوم التالي.وأشارت صحف السبت إلى إعلان اللجنة الوطنية لمتابعة تفشي فيروس كورونا في الجزائر، أمس، عن تسجيل 254 إصابة جديدة، إضافة إلى 5 وَفَيَات جديدة و196 حالة شفاء جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 103381 حالة، وعدد الوَفَيَات إلى 2827 .وأخبرت عن إعلان موقع "وورلدميترر" المختص في رصد الإصابات والوَفَيَات الناجمة عن الفيروس حول العالم حول تجاوز العدد الإجمالي للوفيات بسبب الإصابة بفيروس كورونا، حاجز المليونين، فيما بلغ إجمالي الإصابات 93 مليونًا، و536 ألفًا و554 إصابة، في حين وصل عدد المتعافين إلى 66 مليونًا، و835 ألفًا و146.// انتهى //13:15ت م0026