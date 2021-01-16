رام الله 03 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 16 يناير 2021 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم إصدار رئيس دولة فلسطين محمود عباس ، مرسومًا رئاسيًا بشأن إجراء الانتخابات العامة على ثلاث مراحل.وسلطت الضوء على قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي عددًا من المسيرات السلمية المنددة بالاستيطان في مناطق عدة بمحافظات الضفة الغربية، أسفرت عن إصابة عدد من الفلسطينيين بجراح والعشرات بالاختناق جراء استنشاقهم للغازات المسيلة للدموع.وواصلت صحف السبت تغطية أخبار فيروس كورونا، وسجّلت وزارة الصحة الفلسطينية 27 وفاة و822 إصابة جديدة و1646 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.وتحدثت صحف فلسطين عن أقوال مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جيورجيفا: إن أداء الاقتصاد العالمي خلال عامي 2020 و2021 ربما يكون "أقل قتامة" من التوقعات السابقة.// انتهى //13:45ت م0029