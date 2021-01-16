القطيف 03 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 16 يناير 2021 م واسأنهت إدارة الحدائق والتجميل ببلدية محافظة القطيف زراعة أكثر من 800 ألف زهرة شتوية متنوعة، ضمن برامج ‎#جودة_الحياة، ومعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري.وأوضح رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس محمد الحسيني أنه تم الانتهاء من زراعة أكثر من 800 ألف زهرة إلى الآن، شملت مختلف الواجهات البحرية بالمحافظة والشوارع والساحات والميادين والمثلثات والجزر الوسطية والحدائق والمتنزهات، مشيراً إلى أن المتوقع خلال الموسم الشتوي زراعة ما يزيد على مليون زهرة.وأشار إلى أن الزهور التي تعمل إدارة الحدائق والتشجير على زراعتها هي من إنتاج المشتل المركزي للبلدية.وأكد أن جهود البلدية مستمرة في مجال تجميل المحافظة بمختلف أنواع الزهور وفق برنامج زمني يتم فيه استبدال الزهور حسب مواسم النمو، موضحاً أن كل نوع من الزهور يحتاج قدراً معيناً من درجات الحرارة وتنتهي فترة أزهاره بانتهاء الفترة الزمنية المناسبة لبقائه.//انتهى //13:52ت م0030