إسلام آباد 03 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 16 يناير 2021 م واسسجلت باكستان خلال الـ 24 ساعة الماضية 2432 إصابة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 516770 حالة، منها 33763 حالة نشطة.وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أنه سجّل 2793 حالة شفاء، ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 472099 حالة منذ ظهور الفيروس في باكستان، مضيفًا أنه سُجّلت 45 وفاة، ليرتفع إجمالي الوَفَيَات إلى 10908 وفيات.// انتهى //14:01ت م0031