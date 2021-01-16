عام / الإمارات تسجّل 3,432 إصابة جديدة بكورونا
السبت 1442/6/3 هـ الموافق 2021/01/16 م واس
أبوظبي 03 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 16 يناير 2021 م واس
سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة 3,432 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 249,808 حالات.
وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات أنها سجّلت 7 حالات وفاة جديدة بالفيروس، ليصل بذلك إجمالي عدد الوفيات إلى 740 حالة، مشيرة إلى شفاء 3,118 حالة جديدة، ليصل إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 222,106 حالات.
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14:09ت م
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