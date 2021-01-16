تونس 03 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 16 يناير 2021 م واستناقلت الصحف التونسية الصادرة اليوم ضمن اهتماماتها إدانة تونس لحادث انفجار قنبلة محلية الصنع في محافظة تبسة الجزائرية، مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين بجروح، معربة في بيان لوزارة خارجيتها عن تضامنها المطلق مع الجزائر، ووقوفها غير المشروط معها في حربها ضد الإرهاب وكل المحاولات اليائسة التي تستهدف أمن واستقرار الشعب الجزائري.وفي متابعتها للوضع الوبائي نتيجة انتشار فيروس كورونا في تونس أخبرت عن تسجيل البلاد 4170 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و50 حالة وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل بذلك إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد إلى 175,065 إصابةً، فيما بلغ إجمالي الوفيات 5528 حالةً.وتناقلت صحف تونس إعلان لجنة الطوارئ في منظمة الصحة العالمية معارضتها لطلب شهادات التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد شرطًا لإتاحة السفر بين الدول، موضحة أنه ما زال هناك الكثير من الأمور الرئيسة غير المعروفة في ما يتعلق بفعالية اللقاحات على صعيد الحد من انتقال الفيروس، وأن اللقاحات متوفرة حاليًا بكميات محدودة.// انتهى //14:25ت م0033