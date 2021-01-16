الجبيل 03 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 16 يناير 2021 م واسأقام ميدان فروسية الجبيل أمس، سادس سباقاته للموسم الحالي ١٤٤٢هـ، بدعم من نادي سباقات الخيل، وذلك على مضمار الميدان بمدينة الجبيل الصناعية.وتكون السباق من خمسة أشواط مسافة كل شوط ١٤٠٠ متر.وجاءت نتائجه كما يلي: الشوط الأول المخصص حصن وأفراس لم تربح ٣ سنوات فأكثر، مسافة ١٤٠٠م، فاز بالمركز الأول الفرس "وردة هند" لإسطبل فهاد محمد القحطاني، وفي الشوط الثاني المخصص حصن وأفراس مفتوح ٤ سنوات فأكثر، ومسافة ١٤٠٠م، فاز بالمركز الأول الجواد "اسلام" لإسطبل عبدالمحسن هجول، فيما جاءت نتائج الشوط الثالث مفتوح حصن وأفراس عمر ٣ سنوات ومسافة ١٤٠٠ متر، فاز بالمركز الأول الفرس "تسامت" لإسطبل عبدالله سعيد المطيري، أما الشوط الرابع مفتوح حصن وأفراس ٣ سنوات فأكثر بمسافة ١٤٠٠م، فاز بالمركز الأول الجواد "سعد الخوي" لإسطبل فارس تيسير الفتوح.وفي شوط الكأس ( الشوط الخامس )، المخصص أفراس مفتوح ٣ سنوات فأكثر، ومسافة ١٤٠٠م سلم كأس دعم نادي سباقات الخيل المدير العام راشد القحطاني لمالك الفرس "خطوره" إسطبل بندر آل عمر.//انتهى//14:37ت م0034