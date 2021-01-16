الرياض 03 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 16 يناير 2021 م واسقدم سفير خادم الحرمين الشريفين المعين لدى الولايات المتحدة المكسيكية هيثم بن حسن المالكي نسخة من أوراق اعتماده إلى المدير العام للمراسم بوزارة الخارجية المكسيكية مارتا سوسانا بيون من خلال الاتصال المرئي .ورحبت بيون بالسفير المالكي، معربةً عن تمنياتها له بالنجاح والتوفيق، كما أكدت استعدادها وبقية المسؤولين في المكسيك لتقديم كل الدعم لإنجاح مهامه وتيسير أعماله في تعزيز علاقات البلدين الصديقين.ومن جانبه أشاد السفير المالكي بالعلاقات الثنائية التي تربط بين البلدين، مؤكداً تطلعه بالسفاره للإسهام في تطويرها لما فيه مصلحة البلدين وشعبيهما الصديقين.// انتهى //15:48ت م0038