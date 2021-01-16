المكلا 03 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 16 يناير 2021 م واسثمن محافظ حضرموت اللواء الركن فرج سالمين البحسني جهود الفريق الطبي التطوعي لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ونجاحه في التخفيف عن أطفال حضرموت خاصة والوطن عامة، مشيدا بمساهمات المركز في إقامة المخيمات الإنسانية التي تعود بالنفع على المرضى من ذوي الدخل المحدود.جاء ذلك خلال لقائه بالمكلا الفريق الطبي التطوعي التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، المشارك في الحملة الطبية التطوعية الأولى للجراحات المتخصصة للأطفال بهيئة مستشفى ابن سينا بالمكلا.وأعرب رئيس وأعضاء الفريق الطبي السعودي عن شكرهم لتعاون محافظ حضرموت والجهات ذات العلاقة، وتسهيلاتهم لإنجاح المخيم.وقد شهدت الحملة خدمة 261 طفلا وطفلة تنوعت ما بين إجراء عمليات جراحية، وجراحات في المسالك البولية ومعاينة حالات طب أسرة.//انتهى//18:24ت م0047