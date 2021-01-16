الرياض 03 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 16 يناير 2021 م واساستقبل معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف اليوم ، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية الدكتور أيمن الصفدي، وذلك بمقر الأمانة العامة بالرياض.وجرى خلال الاجتماع تناول مسيرة التعاون بين مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية، وذلك في إطار الشراكة الإستراتيجية بين الجانبين والجهود المبذولة من أجل تعزيزها والتشاور بما يحقق التطلعات المشتركة للجانبين و كذلك خدمة القضايا العربية، كما جرى استعراض أعمال اللجان الفنية المشتركة بين الطرفين متطلعين إلى مزيد من العمل بين دول مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية.// انتهى //18:47ت م0048