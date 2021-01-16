أبوظبي 03 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 16 يناير 2021 م واساستقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، اليوم في أبوظبي، الملك عبدالله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية.وخلال اللقاء رحب الملك عبدالله الثاني بمخرجات القمة الـ41 لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي استضافتها المملكة العربية السعودية مؤخرا في مدينة العلا، والتي أسهمت في تعزيز التضامن والاستقرار في منطقة الخليج العربي.وأكد الجانبان أهمية التعاون والتشاور المستمرين حول هذه التطورات، ودعم الجهود والمبادرات الهادفة إلى تحقيق الاستقرار والسلام في منطقة الشرق الأوسط وتسوية الصراعات والأزمات فيها من خلال الحوار والطرق السياسية، بما يعود بالخير والنماء على شعوبهاكما بحث اللقاء العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها لمصلحة شعبي البلدين، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.// انتهى //18:50ت م0049