القاهرة 03 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 16 يناير 2021 م واسالتقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم في القاهرة برئيس البرلمان العربي عادل العسومي.وأفاد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي في تصريح له، بأن الرئيس السيسي أكد خلال اللقاء دعم مصر الكامل للبرلمان العربي بوصفه منبرًا يتفاعل مع شواغل الرأي العام للشعوب العربية إزاء مختلف القضايا الحيوية، وشريكًا فاعلاً في خدمة المصالح العليا للأمة العربية وتوثيق الروابط بين شعوبها.وأشار راضي إلى أن رئيس البرلمان العربي ثمّن من جانبه دور مصر في دفع العمل العربي المشترك على شتى الأصعدة، بما فيها البرلمان العربي، على خلفية الخبرة والتجربة البرلمانية لمصر.// انتهى //18:50ت م0050