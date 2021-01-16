عمّان 03 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 16 يناير 2021 م واستُوج فريق الوحدات بطلا للدوري الأردني لكرة القدم، بعد فوزه على الفيصلي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب عمَّان الدولي في ختام منافسات الأسبوع الأخير من الدوري.وبهذا الفوز رفع الوحدات رصيده إلى 56 نقطة في المركز الأول، فيما تجمد رصيد الفيصلي عند 27 نقطة في المركز الخامس.وفي المباراة الثانية، فاز فريق معان على الأهلي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب القويسمة الدولي، ليرفع معان رصيده إلى 26 نقطة في المركز السابع، فيما تجمد رصيد الأهلي عند 13 نقطة في المركز الأخير.// انتهى //20:36ت م0059