جدة 03 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 16 يناير 2021 م واستشارك جامعة الملك عبدالعزيز بــ 55 مبادرة في ملتقى مكة الثقافي في دورته الخامسة تحت عنوان "كيف نكون قدوة في العالم الرقمي" تتنوع بين المنصات والتطبيقات الذكية والدراسات العلمية والأبحاث.ويأتي في مقدمة المبادرات "صناعة (الروبوتات) لأعمال التعقيم ونقل الأغراض" التي تهدف إلى تصنيع روبوتات للتعامل مع أعمال التعقيم ونقل العلاجات والوجبات الغذائية والمتعلقات الشخصية للمرضى المصابين بالتحكم عن بعد، وتعقيم الأسطح في الحرمين لاستقبال الزائرين والحجاج دون تدخل البشر بين المصابين.ومن المبادرات الـ 55 المشاركة بها الجامعة في الملتقى، مباردة "منارات" للتعليم الإلكتروني المفتوح التي تعد أول مبادرة نوعية على مستوى العالم العربي، لتعزيز التعليم والتعلم الذاتي المستمر وتحسين المشاركة المجتمعية من خلال تقديم مساقات تعليمية باللغة العربية محكمة وذات جودة عالية ضمن أكبر مجتمع تعليمي رقمي على مستوى العالم "open Education " وهي منصة عالمية تشارك فيها المؤسسات التعليمية العالمية لإتاحة التعليم المفتوح لمجتمعاتها، وبذلك تصبح جامعة الملك عبدالعزيز بجدة، أول جامعة عربية تضع اسمها بين الجامعات العالمية لتقديم مساقات تعلم باللغة العربية في التعليم المفتوح.وتعتمد مبادرة "منهاج" الخطط والبرامج الدراسية ومراجعة مناهج التعليم الجامعي وتطويرها واستحداث التخصصات الجامعية والمقررات المطلوبة في سوق العمل، وأن يعاد النظر في العديد من التخصصات التقليدية و الاهتمام أكثر بالتخصصات العلمية، وتطوير الجوانب التطبيقية والفنية ومنحها مزيداً من المساحة في التعليم الجامعي.وتشارك الجامعة بتطبيق "منطقة الصُم" الذي يساعد في اكتساب أساليب التعلم الذاتي وذلك بتقديم خدمات الترجمة الإشارية لفئة الصم بكل احترافية وسهولة عند الطلب، مثل "الترجمة الفورية، ترجمة مستندات، ترجمة مقاطع فيديو وصياغة الخطابات الحكومية، العقود، اللوائح القانونية وغيرها"، ثم يقوم المترجمون المتاحون بتقديم عروضهم ليختار الأصم العرض المناسب له بكل يسر وسهولة.وتقوم مبادرة "المعلم الرقمي القدوة" بإنشاء بوابة إلكترونية تفاعلية تستقطب المعلمين في التعليم العام والعالي كمرحلة أولى على مستوى منطقة مكة المكرمة، وتكون هذه البوابة بمثابة نقطة الاتصال بين عمادة التعلم الإلكتروني والمعلمين ومستودعاً رقمياً يثري المحتوى الرقمي الداعم لتبني المعلمين لممارسات التعلم والتعليم والبحث في الفضاء الرقمي وحزمة من كفايات المواطنة الرقمية التي تعزز دورهم كقدوة.وتسهم الجامعة، بمبادرة (هاكثون) التطبيقات التعليمية الإلكترونية وتقوم المبادرة على إقامة سباق برمجيات "هاكاثون Hackathon" للطلاب الموهوبين في مراكز الموهبة والإبداع بمشاركة نخبة من متخصصي المناهج التعليمية والبرمجيات من أعضاء هيئة التَّدريس، وينصب التركيز في اللقاء على مناقشة سُبل تطوير برمجيات عصرية لتطبيقات وبرامج للأجهزة الذَّكية تُسهم في تعزيز الوعي التعليمي لدى الشباب، وتساعد في تحسين مخرجاتهم التعليمية، تعقب اللقاء ورشة متخصِّصة لبلورة الأفكار، واختيار القابل للتطبيق منها للتنفيذ، ثم يوزع الموهوبون المشاركون إلى مجموعات تُجرى بينهم مسابقة تنافسية لاختيار المشاريع الفائزة.وتمثل مبادرة "وثيقتي" واحدة من مبادرات جامعة الملك عبدالعزيز، التي تتطلع من خلالها أن تسهم في التوصيل السريع للوثائق عبر البريد السريع لجميع أبناء منطقة مكة دون الحاجة لمراجعة الجامعة لاستلامها.// انتهى //21:09ت م0063