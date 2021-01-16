تونس 3 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 16 يناير 2021 م واستحادث وزير الخارجية التونسي والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي عبر الاتصال بتقنية الفيديو، مع وزيرة العلاقات الدولية والفرنكفونية بالكيبيك نادين جيرو.وأفاد بيان لوزارة الخارجية التونسية اليوم، أن المحادثات تناولت علاقات التعاون القائمة بين تونس والكيبيك على الصعيد الثنائي والمتعدد الأطراف، إلى جانب بحث مواجهة جائحة كورونا والاستعدادات لقمة الفرنكوفونية التي ستستضيفها تونس أواخر سنة 2021.// انتهى //23:11ت م0083