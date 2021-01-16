صامطة 03 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 16 يناير 2021 م واسنفذت أمانة منطقة جازان ممثلة في بلدية محافظة ‏صامطة خلال الأسبوع الحالي 70 جولة رقابية على المولات والأسواق والمطاعم والمحلات التجارية لضمان التزام المنشآت التجارية بتطبيق الإجراءات والاحترازات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.وحررت الفرق الرقابية 11 مخالفة، وأغلقت 9 محلات، وسجلت 15 إنذاراً لعدد من المحلات لم تطبق الاحترازات الوقائية، وقامت بتطهير وتعقيم 178 موقعاً.وأكد مدير الخدمات ببلدية محافظة صامطة عبده بن محمد بدوي أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المبلغة من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية والجهات المختصة، وتطبيق البروتوكولات الوقائية المعتمدة، مشدداً على جدية الأمانة وعدم تهاونها في تطبيق الأنظمة والتعليمات والعقوبات بحق أي منشأة مخالفة.// انتهى //23:14ت م0086