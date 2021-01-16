عواصم 3 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 16 يناير 2021 م واسسجلت بنغلاديش 578 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و 21 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.وأشارت وزارة الصحة البنغلاديشية في بيان اليوم إلى أن إجمالي الإصابات بلغ 527063 حالةً، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 7883 حالةً.كما سجلت ميانمار 491 إصابة جديدة الفيروس و 16 حالة وفاة، وأشارت وزارة الصحة في بيان إلى أن إجمالي الإصابات بلغ 133869 حالةً، فيما بلغت حصيلة الوفيات 2942 حالة.وسجلت وزارة الصحة التايلاندية في بيان لها 230 حالة إصابة جديدة بكوفيد 19 وحالة وفاة واحدة، ليرتفع إجمالي الإصابات فيها إلى 11680 إصابةً، وبلوغ إجمالي الوفيات 70 حالةً.// انتهى //23:28ت م0088