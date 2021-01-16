القاهرة 3 جمادى الآخرة 1442هـ الموافق 16 يناير 2021 م واستأهل منتخب البرتغال إلى الدور الرئيس لبطولة كأس العالم لكرة اليد بعد فوزه على منتخب المغرب بنتيجة 33 - 20، في المباراة التي جمعتهما اليوم بالصالة المغطاة بالعاصمة الإدارية الجديدة، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة السادسة للبطولة التي تستضيفها مصر حاليًا.وحصد منتخب البرتغال نقطتين جديدتين ليتصدر المجموعة السادسة برصيد 4 نقاط من انتصارين على أيسلندا والمغرب، ويحسم تأهله للدور الرئيس، بينما ظل منتخب المغرب بدون رصيد من النقاط بعد الهزيمة في مباراتين أمام الجزائر والبرتغال.وفي مباراة أخرى حقق منتخب روسيا فوزًا ثمينًا على نظيره منتخب سلوفينيا بنتيجة 31 - 25، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم بالصالة المغطاة ببرج العرب في الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثامنة للبطولة ذاتها.وارتفع رصيد روسيا بهذا الفوز إلى 3 نقاط بالتساوي مع بيلاروسيا المتفوقة بفارق الأهداف، بينما جاءت سلوفينيا في المركز الثالث برصيد نقطتين، وكوريا الجنوبية في المركز الرابع بدون نقاط.// انتهى //23:43ت م0090