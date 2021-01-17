أنجامينا 3 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 16 يناير 2021 م واسالتقى الرئيس التشادي المشير إدريس ديبي إتنو بالعاصمة أنجامينا، النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان محمد حمدان دقلو.وأشار موقع رئاسة جمهورية تشاد اليوم، إلى أن المسؤول السوداني سلم رسالة من رئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان عبدالفتاح البرهان، إلى الرئيس التشادي تتضمن مجمل القضايا الإقليمية، إلى جانب تطوير مختلف أوجه التعاون بين أنجامينا والخرطوم.وتناول اللقاء أيضاً عدداً من الموضوعات والملفات في المنطقة، حيث أكد الجانبان دعمهما لعملية الأمن والاستقرار والسلام في ليبيا وجمهورية أفريقيا الوسطى.// انتهى //00:07ت م0093