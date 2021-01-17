نيويورك 3 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 16 يناير 2021 م واسرحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بالمرسوم الذي أصدره رئيس دولة فلسطين محمود عباس بإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية وانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، ابتداءً من شهر مايو المقبل.وأكد غوتيريش في بيان صادر اليوم عن متحدث باسم الأمم المتحدة أن إجراءات الانتخابات ستكون خطوة حاسمة نحو الوحدة الفلسطينية، وإعطاء شرعية متجددة للمؤسسات الوطنية، بما في ذلك البرلمان والحكومة المنتخبان ديمقراطياً في فلسطين.وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن أمله في أن يسهم إجراء الانتخابات في استئناف العملية نحو حل الدولتين المتفاوض عليه على أساس خطوط ما قبل عام 1967، ووفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والاتفاقيات الثنائية والقانون الدولي، مؤكداً استعداد الأمم المتحدة لدعم الجهود المبذولة من أجل تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه الديمقراطية.// انتهى //00:13ت م0094