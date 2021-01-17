القاهرة 03 جمادى الآخرة 1442هـ الموافق 16 يناير 2021 م واسسجلت مصر خلال الساعات الـ24 الماضية 887 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ووفاة 54 حالة جديدة.وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم، إلى خروج 499 متعافيًا من المستشفيات بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين إلى 122291 حالة.وذكر مجاهد، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا حتى اليوم هو 155507 حالة، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 8527 حالة وفاة.// انتهى //03:37ت م0099