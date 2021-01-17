القاهرة 03 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 16 يناير 2021 م واسفاز المنتخب السويدي على نظيره التشيلي 41-26، خلال مواجهتهما اليوم على الصالة المغطاة بإستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الثانية من منافسات المجموعة السابعة لبطولة كأس العالم لكرة اليد التي تستضيفها مصر.ومنح الفوز منتخب السويد صدارة المجموعة، يليه منتخب مصر بفارق هدفين، بينما استمر منتخبي تشيلي ومقدونيا بلا رصيد من النقاط.وفي المباراة الثانية تغلب منتخب أيسلندا على نظيره الجزائري 39-24، ضمن مباريات الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة للبطولة، لتحصد أيسلندا أول نقطتين في المونديال، بالتساوي مع الجزائر، فيما تتصدر البرتغال المجموعة بـ 4 نقاط، وتأتي المغرب في المركز الأخير بلا رصيد.وفي المباراة الثالثة كسب المنتخب النرويجي نظيره السويسري 31-25 ، خلال مواجهتهما ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة، ليرتفع بذلك رصيد النرويج إلى نقطتين في المركز الثاني بالمجموعة بفارق الأهداف عن سويسرا صاحبة المركز الثالث، بينما تأتي فرنسا في الصدارة برصيد 4 نقاط، والنمسا رابعة بلا رصيد.// انتهى //03:49ت م0100