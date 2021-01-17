المدينة المنورة 03 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 16 يناير 2021 م واسأصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس غداً بمنطقة المدينة المنورة - بمشيئة الله - تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة, تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية، على محافظات الحناكية والعلا والمهد وخيبر ووادي الفرع.وبين المركز أن الحالة تبدأ من الساعة العاشرة صباحًا وتستمر حتى الساعة السادسة مساءً.// انتهى //04:34ت م0101