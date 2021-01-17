أنتاناناريفو 03 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 16 يناير 2021 م واسوافق مجلس إدارة البنك الدولي اليوم، على تمويل بقيمة 100 مليون دولار لمدغشقر لدعم الجهود لتحقيق الأمن الغذائي في جنوب مدغشقر.وأوضحت ممثلة البنك في مدغشقر ماري شنتال اوانيليغيرا، أن مدغشقر ستتلقى هذا الدعم، الذي يتضمن قرضًا ومنحة، عبر المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك، وأن هذا المبلغ المالي سيدعم مشروع مساعدة مواطني جنوب مدغشقر، مضيفة أن دعم هذا المشروع يأتي في اطار برنامج متكامل.وكان رئيس مدغشقر قد وجه نداء للمجتمع الدولي لإنقاذ مليون و 350 ألف شخص في جنوب بلاده من خطر المجاعة، مشيرًا إلى أن أكثر من 900 ألف منهم يواجهون أزمة غذائية.// انتهى //05:10ت م0103