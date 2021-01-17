الرياض 04 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 17 يناير 2021 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفيًا من الرئيس الفرنسي.ولي العهد يطل على العالم من قلب الصحراء بتكنولوجيا العصر.فيصل بن فرحان: العلاقات السعودية - الأردنية متينة وتاريخية.المملكة تواصل إغاثة المحتاجين.الحكومة اليمنية: اتفاق الرياض نموذج يحتذى به لتحقيق السلام.جامعة نايف المؤسسة الأولى في إعداد القادة والخبراء العرب أمنياً.خطة دراسية مطورة للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة.التعليم عن بعد.. كفاءة وإنجازات.تعافي 159 حالة.. وإجراء 43255 فحصاً مخبرياً جديداً.وزير العدل يقر اللائحة التنفيذية لنظام التوثيق.50 ألف مستفيد من منصة "معين".حصر ودراسة واقع المسؤولية الاجتماعية في الشرقية.رصد المواقع التاريخية والإسلامية بالمدينة المنورة.الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على وزير الخارجية السوري.أميركا تفرض عقوبات جديدة على كيانات إيرانية.العراق يسن قوانين رادعة للإرهاب.// يتبع //06:08ت م0002