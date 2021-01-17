برازيليا 04 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 17 يناير 2021 م واسأعلنت وزارة الصحة البرازيلية إنها سجلت 61567 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية و 1050 وفاة.وبحسب بيانات الوزارة، سجلت البرازيل ثمانية ملايين و455059 إصابة منذ بدء ظهور الجائحة، في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 209 آلاف و296، مما يجعلها ثالث أكبر دول العالم تضررا بالفيروس بعد الولايات المتحدة الأمريكية والهند.// انتهى //07:00ت م0006