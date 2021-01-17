لوساكا 04 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 17 يناير 2021 م واسقررت زامبيا إغلاق المدارس في أنحاء البلاد بداية من الليلة الماضية ولمدة أسبوعين، وذلك في إطار إجراءات وقائية من تفشى فيروس كورونا.وأوضح بيان صادر عن الرئاسة زامبيا، أمس، أن الدراسة في جميع مدارس البلاد ومؤسساتها التعليمية ستستأنف في الأول من شهر فبراير المقبل، مع التشديد على ضرورة استكمال الإجراءات الوقائية كافة.يذكر أن القرار الرئاسي جاء بعد ارتفاع معدلات إصابة طلاب المدارس بفيروس "كوفيد - 19" منذ بداية العام الحالي ونقلهم الوباء إلى عائلاتهم، فيما سجلت البلاد 32 ألفًا و800 إصابة بالفيروس، منذ بداية ظهوره.// انتهى //08:14ت م0007