رام الله 04 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 17 يناير 2021 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم على تشديد صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ونظيره الأردني أيمن الصفدي خلال مؤتمر مشترك، أمس، على الحل الشامل للقضية الفلسطينية وإقامة الدولة المستقلة على حدود 1967م.وسلطت الضوء على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، إذ أصيب ثلاثة فلسطينيين بينهم مسعف في كفر قدوم، واستهداف الاحتلال ملعب الشهيد عرفات بالعيسوية بقنابل الغاز، وقيام مستوطنين بمهاجمة منازل المواطنين في مسافر يطا، ورشق مركبات المواطنين قرب اللبن الشرقية بالحجارة.وأولت الصحف اهتمامًا بدعوة رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر، للفصائل والفلسطينيين للمشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية، ودعوة الاتحاد الأوروبي إسرائيل إلى تسهيل إجرائها.ونشرت صحف هذا اليوم ترحيب رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، بالمرسوم الصادر عن الرئيس محمود عباس بشأن تحديد مواعيد إجراء الانتخابات العامة الفلسطينية التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني على التوالي في غضون ستة أشهر خلال العام الجاري 2021م.وواصلت الصحف الفلسطينية تغطية أخبار فيروس كورونا، وسجّلت وزارة الصحة الفلسطينية 13 وفاة، و427 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و847 حالة تعاف، في جميع المحافظات الفلسطينية.// انتهى //13:22ت م0038