بغداد 04 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 17 يناير 2021 م واساهتمت الصحفُ العراقية الصادرة اليوم بإنهاء مجلس النواب أمس مناقشة مشروع قانون ‏الموازنة الاتحادية للعام 2021م، وسط سعي اللجان النيابية بالتنسيق مع الحكومة، لتقليص الأرقام وضغط النفقات الحكومية، منوهة بالجدل المتواصل بشأن الاستقطاعات في رواتب الموظفين المنصوص عليها في مشروع الموازنة.وتناولت صحفُ بغداد الدعوات إلى توزيع عادل للإيرادات بين المحافظات، ومراعاة صرف مستحقات البترودولار ومنافع المنافذ الحدودية ومضاعفة المبالغ المخصصة لصندوق إعمار المناطق المحررة وفرض ضرائب على المواد المستوردة التي لها مثيل محلي.وعرجت على الاستعدادات لإجراء الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في العراق في السادس من يونيو القادم, مبرزة إعلان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات برغبة عدد من المنظمات الدولية لمراقبة العملية الانتخابية.وتطرقت صحف الأحد إلى إعلان وزارة الزراعة أمس، السيطرة على وباء أنفلونزا الطيور"H5N8" الذي ظهر في محافظة صلاح الدين خلال اليومين الماضيين، مبينة أن مصدر الفيروس هو الطيور المهاجرة والمهربة.وفي الشأن الأمني أبرزت الصحف إحباط القوات الأمنية مخططا لاستهداف ناحية يثرب التابعة لمحافظة صلاح الدين وإلقاء القبض على خمسة مطلوبين.وأشارت صحف العراق إلى خطط الحكومة لإحياء مشروع تأهيل قناة الجيش الواقع في الجانب الشرقي من بغداد وتشكيلها لجنة حكومية لهذا الغرض.// انتهى //13:23ت م0039