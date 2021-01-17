إسلام آباد 04 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 17 يناير 2021 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم بدء الاستعدادات في باكستان لعقد انتخابات مجلس الشيوخ في شهر مارس المقبل.واهتمت بتصميم باكستان والصين على مواصلة العمل على مشروع الممر الاقتصادي المشترك باعتباره مشروعاً واعداً يخدم التنمية الاقتصادية لدول المنطقة.وأخبرت صحف إسلام آباد عن موافقة السلطات الباكستانية على استخدام لقاح "استرازينيكا" للاستخدام الطارئ ضد فيروس كورونا، وارتفاع معد الإصابات اليومية بالفيروس في باكستان خلال الثماني والأربعين ساعة الماضية.وسلطت الضوء على عزم باكستان وأذربيجان على تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والعسكرية والأمنية.وعرجت صحف الأحد إلى استمرار أزمة نقص الغاز بشكل حاد عن معظم القطاعات الصناعية في باكستان نظراً لازدياد الضغط عليه في التدفئة المنزلية.أفغانياً تابعت تطورات الوضع الأمني بما في ذلك مقتل وإصابة ثلاثة من رجال الشرطة بانفجار في العاصمة كابل.وتناقلت في الشأن الإقليمي بدء الهند حملة تطعيم ضخمة تشمل 300 مليون شخص، مستخدمةً لقاحي كوفاكسين وكوفيشيلد المحليين.وتابعت صحف باكستان في الشأن الدولي الاستعدادات الجارية في الولايات المتحدة الأمريكية لتنصيب الرئيس الجديد وتشكيل الإدارة الجديدة.// انتهى //13:24ت م0040