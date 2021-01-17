رفحاء 04 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 17 يناير 2021 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في قاعة الاجتماعات بمحافظة رفحاء اليوم ، رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية نماء التطوعية, ورؤساء جمعيات البر الخيرية بمحافظة رفحاء ومراكز لينة ، وشعبة نصاب ، وروضة هباس ، وطلعة التمياط ، وابن شريم, ورئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية كفل لرعاية السجناء وأسرهم برفحاء .واستمع سموه لعرض من رؤساء الجمعيات عن خطط الجمعيات في تحسين مستوى الإيرادات لتفي بالتزاماتها تُجاه المستفيدين منها، وتقديم برامجَ ومبادراتٍ نوعية .وأكد سموه أهمية تطبيق أفضل منهجيات العمل الإداري على مستويات التخطيط والتنفيذ والمتابعة وتطوير الأعمال وتحقيق الاستدامة المالية لخدمة المستفيدين بالصورة المثلى المنشودة بما يعزز الجهود الحكومية في تحقيق الأهداف التنموية بالمجالات كافة.وأشاد سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بأغراض وأهداف وإنجازات الجمعيات وفوائدها المحققة، منوهاً بأعضاء مجالس إدارتها لما أبدوه من مبادرة في خدمة قضايا المجتمع من خلال منظومة القطاع الخيري التي تشهد نقلات نوعية وَفْق توجهات ومستهدفات وبرامج ومبادرات رؤية ٢٠٣٠ في هذا الشأن.ونوه سموه بالدعم الذي تقدمه القيادة الرشيدة - أيدها الله- لمؤسسات القطاع الربحي لاسيما في مرحلة مواجهة الآثار السلبية الاقتصادية والاجتماعية التي نتجت أثناء فترة تطبيق الاحترازات الوقائية في بدايات انتشار الجائحة.ودشن سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان خلال الاستقبال ، منصة التطوع بالمحافظة ، والتي تستهدف المنصة تمكين المجتمع من أدوات العمل التطوعي ، ونشر ثقافة التطوع في المجتمع وتطوير العمل التطوعي وتنظيمه وتبني المبادرات الفردية واستثمارها اجتماعياً .// انتهى //13:30ت م0041