جدة 04 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 17 يناير 2021 م واسنفذت أمانة محافظة جدة ممثلة في الإدارة العامة للتشغيل والصيانة أعمال صيانة لعدد من الشوارع والطرق الرئيسية والفرعية داخل المدينة خلال العام الماضي 2020م ، بمساحات تجاوزت 6,051,706 مترات مربعة وتركيب 4,218 من اللوحات الإرشادية والأعمدة المرنة ولوحات الترقيم، وذلك ضمن جهود الأمانة في تحسين الطرق والارتقاء بمستوى خِدْمات الأحياء على الشوارع والمحاور الرئيسية في أنحاء المدينة.وأوضح مدير عام الإدارة العامة للتشغيل والصيانة بأمانة محافظة جدة المهندس عمرو جاليه أن الأمانة نفذت خلال العام المنصرم خطة عمل متكاملة وَفْق برنامج زمني جرى من خلاله التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لتنفيذ أعمال صيانة الطرق الرئيسية والمحورية والشوارع الفرعية في المحافظة، والتي شملت السفلتة وصيانة ومعالجة الهبوطات وصيانة الأرصفة وأعمال الدهانات اللازمة للأحياء كافة .وأكد عمرو جاليه أن الأمانة نفذت أعمال سفلتة بمساحة قدرها 6,051,706 مترات مربعة إلى جانب إصلاح هبوطات للطرق والشوارع على مساحة 138,648 مترا مربعا، بينما وصلت مساحة الأرصفة التي جرى صيانتها 240.950 مترا مربعا .// انتهى //13:46ت م0044