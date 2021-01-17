الجزائر 04 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 17 يناير 2021 م واساهتمت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم بالوضع الوبائي جراء جائحة فيروس كورونا المستجد، مبرزة استقرار عدد الإصابات المؤكدة وعدد حالات الوفاة اليومية، موازاة مع استعدادات الحكومة لاستقبال أولى شحنات اللقاح المضاد للفيروس من روسيا والصين، تحسبًا لانطلاق حملة التطعيم الوطنية مع نهاية الشهر الجاري.وتابعت تطورات الأوضاع في ليبيا، مبرزة موافقة مجلس الأمن الدولي على تعيين الدبلوماسي السلوفاكي يان كوبيش مبعوثا للأمم المتحدة إلى ليبيا، وذلك بعد نحو عام من استقالة المبعوث السابق غسان سلامة لأسباب صحية.وتطرقت صحف الأحد إلى تجدد المظاهرات في الشوارع الفرنسية في باريس ومدن أخرى، أمس، رافضة مشروع قانون "الأمن الشامل"، مشيرة إلى أن المتظاهرين رفعوا شعارات تطالب بسحب المادة 24 من القانون المقترح، الذي يعاقب على نشر صور لضباط الشرطة.// انتهى //13:47ت م0045