الرياض 04 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 17 يناير 2021 م واسيعقد المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية غداً ورشة عمل عن "ضوابط صيد الطيور والثدييات والزواحف بالمملكة العربية السعودية " بمشاركة عدد من الأكاديميين والمتخصصين في ذات المجال .وأوضح الرئيس التنفيذي للمركز الدكتور محمد علي قربان أن الورشة وما يليها من ورش العمل تهدف إلى تحديد الأنواع وتنظيم الآليات والأوقات والكميات لصيد الثدييات والزواحف والطيور البرية بالمملكة بمشاركة متخصصين واستعراض ما تم التوصل إليه من معلومات ودراسات وضوابط ومناقشتها وصولاً إلى أفضل الممارسات والتوصيات التي تضمن تنظيم واستدامة الصيد بالمملكة مع الحفاظ على التنوع الأحيائي والتوازن البيئي.وبين أن الورش تقرر عقدها على ثلاثة مستويات حيث تناقش الورشة الأولى " إعداد الضوابط لصيد الثدييات والزواحف والطيور بالمملكة " وتستهدف الخبراء والمتخصصين من داخل المركز لتحديد الأنواع والأوقات والكميات ووسائل الصيد المستخدمة لكل نوع. وكذلك للإطلاع على أفضل الممارسات العالمية للصيد المستدامن فيما تناقش الورشة الثانية " الضوابط المقترحة من المركز لصيد الطيور والثدييات والزواحف البرية " بمشاركة متخصصين وأكاديميين بمجالات الطيور والثدييات والزواحف محلياً و إقليمياً ودولياً.وأشار الرئيس التنفيذي إلى أن الورشة الثالثة خصصت لعرض " ضوابط الصيد بالمملكة وما تم التوصل إليه من خلال ورش العمل السابقة " مع مجموعة مختارة من الصيادين والمهتمين بالطبيعة من أفراد المجتمع بهدف الإستماع إلى أرائهم ومقترحاتهم حول الضوابط والمعايير المقترحة.وأضاف الدكتور قربان أن ذلك يأتي لتحقيق الرؤية الطموحة للاستراتيجية الوطنية للبيئة المتمثلة في "بيئة مزدهرة ومستدامة تحظى بأعلى درجات الرعاية من الجميع" وذلك عن طريق توفير الممكنات وإشراك جميع الأطراف المعنية في صياغة وتنفيذ السياسات والإجراءات التي تضمن حماية البيئة واستدامتها، وتعزيز فعالية قطاع البيئة في تحقيق الاستدامة الاقتصادية والشراكة المجتمعية.// انتهى //13:47ت م0046