القنفذة 04 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 17 يناير 2021 م واسنفذت صحة القنفذة 8876 زيارة للمرضى في منازلهم عبر خِدْمات برنامج الرعاية المنزلية استفاد منها 372 مريضًا ،وذلك خلال العام 2020 م.وأوضحت "صحة القنفذة" أنه تم تنفيذ 2014 رحلة توصيل أدوية ومستلزمات للمرضى في منازلهم خلال نفس الفترة.يذكر أن وزارة الصحة تُقدم خِدْمات الرعاية الصحية المنزلية في جميع مناطق ومحافظات المملكة، وذلك من خلال فرق طبية مدربة ومؤهلة يعملون في العديد من المستشفيات والمدن الطبية في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، حيث يتم قبول المرضى في خِدْمات الرعاية الصحية المنزلية لتقديم الخِدْمات الطبية لهم وهم بين أهليهم وذويهم وَفْقاً لمعايير معتمدة.// انتهى //13:49ت م0047