تونس 04 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 17 يناير 2021 م واسألقت الصحف التونسية الصادرة اليوم الضوء ضمن اهتماماتها على قرار رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي أمس إجراء تحوير وزاري جزئي على حكومته، شمل 12 حقيبة وزارية.واهتمت بالمحادثات التي جرت أمس بين وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي ووزيرة العلاقات الدولية والفرنكفونية بالكيبيك نادين جيرو، والتي تناولت علاقات التعاون القائمة بين تونس والكيبيك وسبل دعمها، إضافة إلى سبل مواجهة جائحة كورونا والاستعدادات لقمة الفرنكوفونية التي ستستضيفها تونس نهاية العام الحالي.ليبيا ، تطرقت صحف الأحد إلى اتفاق الفرقاء الليبيين حول آليات اختيار الحكومة الجديدة التي ستنبثق عن الحوار السياسي،وذلك بعد مفاوضات شاقة بدأت في تونس وانعقدت أمس في العاصمة السويسرية جنيف، عادّة هذا الاتفاق يمثل خطوة ستمكّن من تشكيل سلطة توحّد البلاد.وأشارت صحف تونس إلى الوضع الصحي العالمي لوباء كورونا الذي أظهر أن أكثر من 93.86 مليون شخص أصيبوا بالفيروس على مستوى العالم، فيما بلغ إجمالي الوَفَيَات مليونين و12869 حالة، مشيرًا إلى أنه تم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى الحالات في الصين في ديسمبر عام 2019.// انتهى //13:53ت م0048