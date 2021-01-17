رفحاء 04 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 17 يناير 2021 م واستفقد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم، قرية زُبَالا التاريخية وهي من المحطات المهمة على درب الحج، 25 كيلو متراً جنوب محافظة رفحاء واشتهرت بثلاث برك مائية " الشاحوف وأم العصافير والشيحيات "، كذلك بالقصر الأثري وحصن زبالا الواقع شرق القرية ويعد معلماً سياحياً جاذباً للزوار والمتنزهين.وأطلع سموه على المواقع التاريخية التي تحتضنها القرية , مستمعاً من مدير فرع وزارة السياحة بالمنطقة محمد الزمام . لشرح عن مشروع التنقيب الأثري في موقع زبالا ،الذي تم تنفيذه من خلال أربعة مواسم إضافةً إلى " مشروع التسوير والتبتير للموقع" الذي يستهدف توثيق الموقع، وحصر الوحدات المعمارية، وبعض الأواني الفخارية والزجاجية والمعدنية.واطلع سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان خلال الزيارة, على نتائج فريق التنقيب في زبالا للموسم الرابع ، معرباً عن أمله في الوصول لاكتشافات جديدة خلال هذا الموسم بناء على ما تم اكتشافه في المواسم السابقة ، مؤكدا ضرورة العناية بقرية زُبالا التاريخية، وبالمقتنيات الأثرية الغنية بها، وتدريب المشاركين من الأهالي على أهم أساليب المحافظة على مقتنيات هذا الموقع التاريخي.كما وقف سمو أمير منطقة الحدود الشمالية على موقع الجميمة الأثري التي يعود تاريخها للقرن الثالث الهجري وتتضمن ست وحدات معمارية وتشتهر بالبركة المربعة الواقعة في وسط فيضة الجميمة ، ويحيط بها جداران داخلي وخارجي والدرج في منتصف جدارها الشرقي ، ومحاطة من الخارج بدعائم ربع اسطوانية في زواياها الاربعة، وقد تم تنفيذ أعمال مشروع التسوير والتبتير ، بهدف حماية البركة والمحافظة على جميع الآثار التاريخية في الموقع .ووجه سموه بضرورة تطوير وتنفيذ انشطة سياحية تستثمر مقومات المنطقة السياحية كمنظومة في حُزم سياحية تشتمل على السياحة البيئية البرية وسياحة الآثار التاريخية والصناعية والموروث الأدبي والثقافي بالمنطقة، مبيناً أن هذه المقومات تمثل عناصر جذب سياحي مميزة لسياح الداخل والخارج متى ما أحسنّا استثمارها في إطار الاستراتيجية السياحية وفق رؤية المملكة ٢٠٣٠.// انتهى //13:54ت م0049