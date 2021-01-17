عام / أكـثر من 46700 مستفيد من خِدْمات عيادات "تطمن" في بيشة
الأحد 1442/6/4 هـ الموافق 2021/01/17 م واس
بيشة 04 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 17 يناير 2021 م واس
نفذت عيادات "تطمن " في بيشة خِدْماتِـها لـ 46783 مستفيداً،وذلك منذ بدء العمل فيها وحتى الآن .
وأوضحت صحة بيشة أن خِدْمات عيادة "تطمن" تُقدم خِدْماتِـهـا من خلال 5 عيادات موزعة جغرافياً على محافظة بيشة، وذلك في كل من "مركز صحي مخطط 421ساعة، ومستشفى تبالة العام ومستشفى تثليث العام ،ومستشفى وادي ترج العام، ومركز صحي البظاظة .
يذكر أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، والأعراض الأخرى لفيروس كورونا ، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة .
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13:54ت م
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