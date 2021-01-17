بيشة 04 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 17 يناير 2021 م واسنفذت عيادات "تطمن " في بيشة خِدْماتِـها لـ 46783 مستفيداً،وذلك منذ بدء العمل فيها وحتى الآن .وأوضحت صحة بيشة أن خِدْمات عيادة "تطمن" تُقدم خِدْماتِـهـا من خلال 5 عيادات موزعة جغرافياً على محافظة بيشة، وذلك في كل من "مركز صحي مخطط 421ساعة، ومستشفى تبالة العام ومستشفى تثليث العام ،ومستشفى وادي ترج العام، ومركز صحي البظاظة .يذكر أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، والأعراض الأخرى لفيروس كورونا ، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة .// انتهى //13:54ت م0050