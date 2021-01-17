مقديشو 04 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 17 يناير 2021 م واسقصف مقاتلو حركة الشباب الإرهابية في منطقة “هوسنغو” في إقليم جوبا السفلي في أقصى جنوب الصومال قاعدة للقوات الكينية التابعة لبعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال “أميصوم”.وأوضحت مصادر إعلامية أن حركة الشباب الإرهابية أطلقت قذائف هاون على القاعدة المستهدفة دون أن تكشف عن الخسائر الناجمة عن الهجوم الذي ردت عليه القوات الكينية بإطلاق المدفعية الثقيلة.وكانت منطقة "هوسنغو" قد شهدت في الفترة الأخيرة هجمات متكررة استهدفت القوات الكينية في المنطقة وأسفر هجوم بلغمٍ أرضي شن على قافلة للقوات الكينية مؤخرا عن قتلى وجرحى.// انتهى //15:00ت م0074