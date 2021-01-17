فيينا 04 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 17 يناير 2021 م واسأعلنت الحكومة النمساوية اليوم تمديد إجراءات العزل العام المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا، على أن يبدأ تخفيف القيود من 8 فبراير, مبينةً أن قطاعي التموين والسياحة لن يتمكنا من استئناف العمل في فبراير .وأوضح المستشار النمساوي سيباستيان كورتس في مؤتمر صحفي أن الحكومة تحتم عليها أن تتحرك بالنظر إلى انتشار سلالات جديدة جعلت الفيروس أكثر قابلية للانتقال, مؤكدًا أن الحكومة تسعى للإبقاء على معدلات الإصابات الجديدة تحت مستوى 700 حالة في اليوم.وتمر النمسا، التي يعيش فيها 8.9 ملايين نسمة، بثالث إجراءات عزل تفرضها السلطات ولا يسمح سوى لمتاجر السلع الأساسية بفتح أبوابها, حيث سجلت البلاد نحو 390 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا وقرابة سبعة آلاف وفاة مرتبطة بالإصابة بالفيروس منذ بدء تفشي الجائحة العام الماضي.// انتهى //15:06ت م0076