الرياض 04 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 17 يناير 2021 م واسنفذت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في مختلف مناطق المملكة خلال الربع الأول من عام 1442هـ (59.313) برنامجاً دعوياً، تضمنت المحاضرات والكلمات والدروس العلمية واللقاءات والندوات والدورات العلمية والمسابقات والجولات الدعوية والمبادرات الأسبوعية.جاء ذلك في تقرير صادر عن وكالة الوزارة لشؤون الدعوة والإرشاد حول البرامج والأنشطة التي نُفذت في الفترة من غرة شهر محرم وحتى الثلاثين من شهر ربيع الأول من العام الجاري، حيث أوضح أن عدد المحاضرات والدروس العلمية بلغ (22.692) محاضرة ودرساً، و (19.150) كلمة دعوية، و (2380) لقاءً توعوياً، و (998) ندوة، و (705) دورات علمية، و (335) مسابقة، كما تم بث (4572) رسالة ومقطعاً دعوياً، وتنفيذ (12) مبادرة أسبوعية و (8117) جولة دعوية، فيما أعلن (352) شخصاً إسلامهم خلال ذات الفترة.وتأتي البرامج والأنشطة في إطار الجهود التي تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تحقيقاً لرسالتها في الدعوة إلى الله على منهج الوسطية والاعتدال، والاهتمام والعناية ببيوت الله ومرتاديها.// انتهى //15:23ت م0080