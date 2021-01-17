الكويت 04 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق17 يناير 2021 م واسأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم, على انخفاض مؤشر السوق العام 9ر1 نقطة ليبلغ مستوى 34ر5654 نقطة بنسبة هبوط بلغت 03ر0%.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 5ر229 مليون سهم تمت عبر 8904 صفقات نقدية بقيمة 11ر25 مليون دينار (نحو 8ر82 مليون دولار).وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 5ر18 نقطة ليبلغ مستوى 59ر4637 نقطة بنسبة صعود بلغت 40ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 8ر199 مليون سهم تمت عبر 6295 صفقة نقدية بقيمة 4ر12 مليون دينار (نحو9ر40 مليون دولار).وانخفض مؤشر السوق الأول 7ر11 نقطة ليبلغ مستوى 03ر6171 نقطة بنسبة هبوط بلغت 19ر0% من خلال كمية أسهم بلغت 4ر29 مليون سهم تمت عبر 2609 صفقات بقيمة 6ر12 مليون دينار (نحو 5ر41 مليون دولار).// انتهى //15:42ت م0084