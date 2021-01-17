طرابلس 04 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 17 يناير 2021 م واسأعلن مركـز الإيواء والترحيل الكُفــرة جنوب شرق ليبيا اليوم، ترحيل 120 مهاجراً غير شرعي إلى دولة السودان كانو قد دخلوا إلى البلاد بطريقة غير رسمية.وقال آمر مركز الإيواء والترحيل الكُفــرة، محمد الفضيل، إنه رافق الشاحنة التي تقوم بترحيل المهاجرين إلى أكثر من 140 كيلو مترًا جنــوب مدينة الكُفــرة وصولاً إلى منطقة قور أزوية، حرصاً منه على عدم هروب المهاجرين عبر الصحراء من الشاحنة التي تقلهم إلى دولتهم السودان خاصة أن من بين هؤلاء أشخاصًا مجرمين كانوا مسجونين في عدد من القضايا.وناشد الفضيل، المسؤولين بالوفاء بالعهود في تقديم المساعدات ليستطيع المركز الاستمرار في عمليات ترحيل المهاجرين الأجانب إلى دولهم عبر منفذ الكفرة الحدودي.// انتهى //17:19ت م0112