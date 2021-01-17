القاهرة 04 جمادى الآخرة 1442هـ الموافق 17 يناير 2021 م واسسجلت مؤشرات البورصة تباينًا لدى إغلاق تعاملات اليوم حيث ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 5ر3 مليارات جنيه لينهى التعاملات عند مستوى 3ر681 مليار جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 3 مليارات جنيه، تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسين، وصفقات نقل ملكية بقيمة بلغت7ر1 مليار جنيه.وانخفض المؤشر الرئيس للبورصة "إيجي إكس 30" بنسبة 06ر0 % ليبلغ مستوى 53ر11446 نقطة، فيما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 01ر1 % ليبلغ مستوى 37ر 2277 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا بنحو 66ر0 % إلى قيمته ليبلغ مستوى 35ر3274 نقطة.// انتهى //17:22ت م0114