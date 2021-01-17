الرياض 04 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 17 يناير 2021 م واسبلغ عدد الأنشطة التي نفذها مركز الإخاء لناقهي الأمراض النفسية التابع لمجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض خلال العام الماضي 416 نشاطاً داخلياً وخارجياً، شملت فعاليات ثقافية ورياضية وبرامج تأهيلية وترفيهية، فيما أسهم المركز في 993 اتصالاً أسرياً بين النزلاء وذويهم، وأكثر من 120 زيارة أسرية داخلية وخارجية.وأوضح مدير مركز الإخاء لناقهي الأمراض النفسية الأخصائي الاجتماعي محمد البيشي أن النزلاء هم من المرضى الذين لا يوجد لهم عائل أو لديهم ظروف تمنعهم من العودة لأسرهم، حيث قدم المركز جهوداً كبيرة لرعايتهم وإعادة تأهيلهم ودمجهم في الأسرة من جديد.وبين أن المسؤولين في المركز سعوا للوصول إلى أسر المرضى، خصوصاً وأن بعضهم مضى عليه أكثر من 15 عاماً دون أن يسأل عنه أحد من ذويه، وقد أسفر ذلك عن تمكنهم من حث الأسر وإقناعهم للتواصل مع ذويهم من النزلاء، وزيارتهم والمشاركة معهم في المناسبات والفعاليات التي تنظم داخل المركز، حيث أعرب النزلاء عن سعادتهم من هذا التواصل، وكان له أثر كبير في زيادة استقرار الحالة الصحية لهم وتجاوبهم مع الخطط والبرامج المقدمة لهم.يذكر أن المركز يخدم المرضى النفسيين المزمنين المستقرة حالتهم من الناحيتين الجسدية والنفسية، ولكن لا يستطيعون الاعتماد على أنفسهم بعد انتهاء برنامجهم العلاجي في مجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض، ولا يمكنهم العيش بمفردهم، ولا تستطيع أسرهم رعايتهم أو الاعتناء بهم، حيث يقدم المركز لهم مجموعة من البرامج والأنشطة المتنوعة سواء كانت على المستوى الاجتماعي النفسي والصحي أو المستوى الترفيهي أو التأهيلي.// انتهى //17:30ت م0115